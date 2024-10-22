مستوطنون يقتحمون "مقام يوسف" شرق نابلس

اقتحم مستوطنون إسرائيليون مقام يوسف شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المقام، بحماية قوات الاحتلال، مما أدى إلى اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية واد فوكين غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

يذكر أن غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان بشمال الضفة الغربية كثيرا ما أكد أن المكان هو "مقام، وليس قبرا، وليس لنبي الله يوسف عليه السلام كما يدّعي الاحتلال، وإنما لشخص آخر يدعى (يوسف دويكات) من منطقة بلاطة البلد التابعة لمحافظة نابلس كما تقول الروايات الفلسطينية المتعاقبة".