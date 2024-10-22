ads
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مستوطنون يقتحمون "مقام يوسف" شرق نابلس

مستوطنون إسرائيليون
مستوطنون إسرائيليون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اقتحم مستوطنون إسرائيليون مقام يوسف شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المقام، بحماية قوات الاحتلال، مما أدى إلى اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية واد فوكين غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية.
يذكر أن غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان بشمال الضفة الغربية كثيرا ما أكد أن المكان هو "مقام، وليس قبرا، وليس لنبي الله يوسف عليه السلام كما يدّعي الاحتلال، وإنما لشخص آخر يدعى (يوسف دويكات) من منطقة بلاطة البلد التابعة لمحافظة نابلس كما تقول الروايات الفلسطينية المتعاقبة".

مقام يوسف شرق نابلس مستوطنون إسرائيليون