الجارديان تلقي الضوء على مساعي بريطانيا لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية في مواجهة روسيا

ألقت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على مساعى بريطانيا لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية في مواجهة القوات الروسية من خلال تقديم المزيد من المساعدات العسكرية التي تصل قيمتها 2.26 مليار جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة في مقال للكاتب دان صباغ إلى أن الحكومة البريطانية أعلنت تقديم حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا في صورة منحة بقيمة 2.26 مليار جنيه إسترليني لشراء المزيد من الأسلحة، والتي تأتي في إطار برنامج مساعدات ضخم من جانب الدول الصناعية السبع على شكل منح تصل قيمتها حوالي 50 مليار دولار.

وأوضح المقال أن تلك المنح سوف يتم استردادها من خلال عوائد الأصول الروسية المجمدة لدى الدول الغربية والتي تصل قيمتها إلى حوالي 300 مليار دولار، مشيرا إلى أن بريطانيا كانت بالفعل قد تعهدت بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة ثلاثة مليارات جنيه إسترليني سنويا.

وأشار المقال إلى تصريحات وزير الدفاع البريطاني جون هانلي التي يقول فيها إن المنحة الجديدة تأتي في وقت تحتاج فيه أوكرانيا إلى شراء المزيد من الذخائر والعتاد.

ولفت المقال إلى تعثر الجهود التي بذلتها الدول الغربية من أجل تسليم أوكرانيا جميع الأصول الروسية المجمدة لدى الغرب بسبب اعتراض صندوق النقد الدولي خشية تقويض ثقة المجتمع الدولي في النظام المالي العالمي.

وأضاف أنه من المتوقع أن تسهم الولايات المتحدة بمساعدات تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار إلى جانب مساعدات إضافية من جانب باقي الدول الأعضاء في مجموعة السبع.

وبين أن المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري الأمريكي دونالد ترامب طالما أبدى تشككه من جدوى المساعدات التي تقدمها واشنطن لأوكرانيا وهو ما يطرح تساؤلات حول إمكانية استمرار المساعدات الأمريكية لأوكرانيا في حال فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة في نوفمبر القادم.

ولفت المقال إلى أن الولايات المتحدة تعد من أكبر الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا في حربها ضد روسيا حيث بلغت قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا منذ بداية الحرب في فبراير عام 2022 ما يقرب من 64 مليار دولار.

وأوضح أن المنح المقدمة من مجموعة الدول الصناعية السبع والتي تبلغ قيمتها 50 مليار دولار والتي سوف تستخدم لشراء أسلحة لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية، هي الخيار الذي يراه الدبلوماسيون الغربيون بديلا محتملا لاستمرار المساعدات لأوكرانيا في حال توقف المساعدات العسكرية الأمريكية بعد دخول ترامب البيت الأبيض مرة أخرى.