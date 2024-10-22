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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

غارات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان.. وحزب الله يقصف قاعدة "غليلوت"

جنوب لبنان
جنوب لبنان
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أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في بلدة الشعيتية جنوب لبنان، كما أغار على بلدة يحمر الشقيف مستهدفا غرب البلدة.
وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم الثلاثاء، أن غارتين استهدفتا معبر جديدة يابوس داخل الأراضي السورية، وهي منطقة قريبة لنقطة المصنع الحدودية، كما شن الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة طاريا غرب بعلبك.
وفي سياق متصل، قصف حزب الله اللبناني قاعدة "غليلوت" التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بالصواريخ، كما قصف قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غرب ‏حيفا بالصواريخ.
 

غارات إسرائيلية جنوب لبنان غليلوت الطيران الحربي الإسرائيلي