حركة "فتح": مجازر الاحتلال الإسرائيلي مشروع متكامل لقتل وتهجير الفلسطينيين

قال أمين سر حركة فتح الفلسطينية زيد تيم: "إن المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية والقدس، وما يرتكب فيها ممارسات ضد الإنسانية، هي مشروع متكامل لقتل وتهجير الشعب الفلسطيني".

وأوضح أمين سر حركة "فتح" ـ في مداخلة لقناة "القاهرة" الإخبارية، أن ما يقوم به الاحتلال في غزة هو من ممارسات مخالفة للقانون الدولي يستخدم فيها أسلحة القصف والتجويع والتهجير، ويعلن بعض المناطق آمنة ويحث المواطنين على الذهاب إليها ثم يقصفها، ويقدم منهجا جديدا ويخلق خيارات جديدة إما التهجير أو القتل.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تهجير أكبر قدر ممكن من مواطنين شمال غزة، ويضرب كل مناحي الحياة فيها حتى المستشفيات لإخلائها وجعلها منطقة غير قابلة للسكن، مشددا على أن تقاعس المجتمع الدولي عن تحمل مسئوليته تجاه جرائم الحرب هو الذي شجع الاحتلال على الاستمرار فيها.