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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الصيني يتوجه إلى روسيا لحضور قمة بريكس الـ16 بمدينة "قازان"

الرئيس الصيني شي
الرئيس الصيني شي جين بينج
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غادر الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الثلاثاء، بكين متوجها إلى روسيا لحضور قمة "بريكس الـ16" المقرر انعقادها في مدينة "قازان"، بناء على دعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن الرئيس الصيني يرافقه وفد رفيع المستوى يضم عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية وانج يي، بالإضافة إلى عدد آخر من كبار المسئولين.
ومن المقرر أن تبدأ قمة "بريكس" لعام 2024 أعمالها في وقت لاحق اليوم، وتعد هذه القمة هي الأولى للمجموعة منذ توسعها لتضم "مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا في يناير من العام الجاري، وذلك بعدما كانت تضم فقط البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا".
 

الرئيس الصيني روسيا قازان