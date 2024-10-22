الكرة النسائية.. لاعبة الأهلي تجري جراحة في الرباط الصليبي

احتجزت خلال الساعات الماضية، أمنية سمير، لاعبة خط وسط النادي الأهلي، في أحد المستشفيات تمهيدًا لإجراء جراحة الرباط الصليبي بعد الإصابة التي ألمت بها مؤخرًا .

وكانت قد تعرضت اللاعبة، لإصابة قوية خلال مواجهة القمة، أمام نادي الزمالك، في الجولة الأولى من عمر مسابقة دوري الكرة النسائية لموسم 2024-2025، المقامة على أرضية ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بالقلعة البيضاء.

سقطت أمنية سمير على أرضية الملعب في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعد كرة مشتركة مع يوتيندي مهاجمة الزمالك.

وتدخل الجهاز الطبي للنادي الأهلي، لعلاج أمنية سمير، التي لم تستطع استكمال المواجهة، وخرجت على نقالة باكية، بسبب قوة الإصابة.

وكان قد فاز الفريق الأول لسيدات النادي الأهلي أمس على فريق المعادي واليخت بأربعة أهداف نظيفة دون رد؛ وذلك خلال منافسات الجولة الرابعة للدوري الممتاز للسيدات.