بدءا من اليوم.. التموين: زيادة معدلات ضخ البيض بالمجمعات الاستهلاكية والطبق بـ150 جنيها

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم بدءاً من اليوم الثلاثاء الموافق ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ ، زيادة معدلات ضخ بيض المائدة في المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة تصل إلى ١٠ آلاف طبق أسبوعياً بسعر ١٥٠ جنيها للطبق الواحد (٣٠ بيضة) بما يساهم في سد احتياجات السوق المصرية واستقرار أسعار بيض المائدة.

وأوضح الوزير، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال الشركات التابعة لها تعاقدت على استيراد كميات تصل إلى مليون طبق بيض بما يعادل 30 مليون بيضة مائدة عالية الجودة، والتي وصلت أول شحناتها 20 أكتوبر 2024 عبر مطار القاهرة الدولي، وجار شحنها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024.

كما وجه وزير التموين، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير وزيادة معدلات ضخ وطرح كميات كبيرة من بيض المائدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية تناسب احتياجات المواطنين بما يزيد من الكميات المعروضة بالسوق المحلية، وتحقيق الوفرة المطلوبة.

ويأتي ذلك في إطار قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة والمساهمة في ضبط أسعار تلك السلع بالأسواق.