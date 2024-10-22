تجديد حبس لص سرق عدادات المياه من العقارات بالشروق

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، حبس لص سرق عدادات المياه من العقارات بنطاق قسم شرطة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ضبط لص عدادات المياه

وكشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر أحد الأشخاص من سرقة عداد المياه الخاص بالشقة محل سكنه بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة عاطل، مقيم بمحافظة بنى سويف، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطـــه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الفك" كما أقر بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى سرقة عدادات المياه بذات الأسلوب، واعترف بارتكابه "8" وقائع سرقة أخرى والتصرف فــيها بالبيع لدى عميله "سيئ النيـــة" (مالك مخزن خردة) "تم ضبطـــه"، وبحوزته (9 عدادات مياه مــن مُتحصلات وقائع سرقـــة).

وبمواجهته بأقوال المتهم أيدها وأقر بعلمه بأن المضبوطات من مُتحصلات وقائع سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.