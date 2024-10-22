الصحة تنظم جلسة حوارية حول فوائد البحوث التطبيقية في تحسين الرعاية الصحية

نظمت وزارة الصحة والسكان، جلسة حوارية تحت عنوان «فوائد البحوث التطبيقية في تحسين الرعاية الصحية» ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، والذي يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام» وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضمنت الجلسة كل ما يخص الأبحاث التطبيقية التي تم إجراؤها بالهيئة العامة المستشفيات والمعاهد التعليمية لتحسين الرعاية الصحية، حيث تسعى البحوث التطبيقية إلى حل المشاكل العملية وتعزيز الفوائد الملموسة لمجموعة المعرفة الحالية، ومعالجة وتحسين التحديات، وتوفير حلول عملية وفعالة .

حاضر خلال الجلسة الدكتور باسم ظريف استشاري أمراض القلب بالمعهد القومى للقلب، والدكتور محمد سليم استشاري أمراض القلب بالمعهد القومى، والدكتور نجلاء حسن استشاري طب وجراحة العيون بمعهد الرمد التذكاري، والدكتور سامي عبد العاطي، دكتوراه في أمراض القلب.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أهمية البحوث التطبيقية في تحسين الرعاية الصحية من حيث تدريب الطاقم الطبي على إحداثيات قصور عضلة القلب وإحداثيات أمراض العيون (العلاج الجيني أو العمى لدى الأطفال)، والعمل على الاهتمام وتطوير البحوث التطبيقية .

استهل الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، كلمته بالشكر إلى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لدعمه المستمر لتطوير وتحديث البحوث التطبيقية، كما أفاد أهمية تدريب الفرق الطبية على البحوث التطبيقية وذلك لمصلحة مرضى قصور عضلة القلب والعمى لدى الأطفال، وأكد ضرورة العمل على تثقيف المرضى وتحسين جودة الرعاية لدى مرضى الفشل القلبى والحد من العمي لدى الأطفال.

ومن جانبه، قال الدكتور باسم ظريف استشاري أمراض القلب بالمعهد القومى للقلب، إن عمليات زرع الصمامات بطريقة TAVI لمرضى العمليات الجراحية عالية الدقة في الفترة الأخيرة تعمل بشكل ناجح وذلك للعمل على سرعة إنقاذ مرضى قصور عضلة القلب.

وناقش الدكتور محمد سليم استشاري أمراض القلب بالمعهد القومى للقلب أثر المبادرة القومية للقسطرة التداخلية في إنقاذ حياة السكان المصريين وأهميتها والعمل عليها وتطوير الجراحات في الفترة الأخيرة.

ومن جانبها، أفادت الدكتورة نجلاء حسن استشاري طب وجراحة العيون بمعهد الرمد التذكارى إحداثيات العلاج الجيني لضمور الشبكية وأهمية العمل على توعية المجتمع بالعمى المبكر للأطفال وكيفية التعامل معه والوقاية من المرض.

ومن جانبه، ناقش الدكتور أيمن الغنيمي استشارى طب وجراحة العيون، دور معهد الرمد التذكارى في تمكين أبحاث طب وجراحة العيون وتحويل المجتمعات وتوعية المجتمع بالوقاية من أمراض العيون والعمل على تدريب الأطباء لكافة جراحات العيون وذلك لتطوير وتحديث الجراحات للوصول إلى المعدلات العالمية في مكافحة العمى لدى الأطفال.

IMG-20241022-WA0019

IMG-20241022-WA0020

IMG-20241022-WA0018

IMG-20241022-WA0016

IMG-20241022-WA0015