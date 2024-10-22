الكرة النسائية.. المدير الفني لفريق سيدات "مسار" يطالب الاتحاد بحلول لظاهرة الهروب من المباريات

قال أحمد رمضان جاد المدير الفني لفريق كرة القدم الأول للسيدات بمسار، إن انسحاب فريق دلفي من مباراة أمس الاثنين، من الجولة الرابعة من الدوري الممتاز للسيدات، يعد الانسحاب الثالث الذي يتم، حيث انسحب أيضا اتحاد بسيون بعد الشوط الأول في الأسبوع الثاني.

وأضاف “جاد”، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "أين لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، منذ يومين صدرت لائحة الغرامات من رابطة الأندية المحترفة للرجال".

وتابع المدير الفني: “الكرة بها استثمار وتكاليف سفر وملاعب ومرتبات أجهزة فنية ولاعبات مع وجود فرق لا ترقى للتنافس في الدوري الممتاز، ولدينا بعد أسبوعين بطولة دوري الأبطال وسوف نمثل مصر في أقوى بطولة قارية للأندية ولم نلعب سوى مباراة واحدة من أربع مباريات”.

وطالب الاتحاد المصري للكرة أن يقدم حلول لظاهرة الهروب من المباريات وأن يكون لديه قرارات وعقوبات رادعة للأندية المنسحبة من المباريات.

وكان قد فاز فريق مسار على دلفي 2-0، أمس خلال الجولة الرابعة من دوري الممتاز للسيدات، حيث احتساب مسار فائز بعد عدم حضور فريق دلفي.