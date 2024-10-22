أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر وبدون مصنعية خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 : 4234 جنيها للشراء، 4246 جنيهات للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 22 : 3881 جنيها للشراء، 3892 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 21 : 3705 جنيهات للشراء، 3715 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 18 : 3176 جنيها للشراء، 3184 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 14 : 2470 جنيها للشراء، 2477 جنيها للبيع.

سجل سعر الجنيه الذهب: 29640 جنيها للشراء، 29720 جنيها للبيع.

سجل سعر الأونصة : 131701 جنيه للشراء، 132057 جنيها للبيع.