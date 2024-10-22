أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

تباينت أسعار الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، وذلك على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.59 جنيه للشراء، مقابل 48.69 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنكي (مصر، والأهلي المصري) نحو 48.58 جنيه للشراء، مقابل 48.68 جنيه للبيع.

وسجل أيضا سعر الدولار نحو 48.59 جنيه للشراء، مقابل 48.69 جنيه للبيع، في بنوك (التجاري الدولي CIB، والمصرف المتحد، والبركة، وأبو ظبي الأول، وقناة السويس، والتعمير والإسكان، والقاهرة، والإسكندرية، وأبو ظبي التجاري، وفيصل الإسلامي).

وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 48.62 جنيه للشراء، مقابل 48.72 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 48.63 جنيه للشراء، مقابل 48.72 جنيه للبيع.