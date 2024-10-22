محافظ الشرقية يشهد تجربة محاكاة لتصريف مياه الأمطار بنفق عرابي في الزقازيق

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، تجربة عملية نفذتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى لشفط المياه من داخل نفق عرابي بمدينة الزقازيق، وذلك للتأكد من جاهزيته لمجابهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد نعمة كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق و يسري راشد رئيس حي أول محمد أبو هاشم رئيس حي ثان والمهندس ميلاد عطيه مدير المشروعات والمهندس خالد الدمرداش مدير المشروع والمهندس محمود عز منسق المشروعات بشركة المقاولون العرب الشركة المنفذة لمشروع إنشاء النفق.

تضمنت التجربة ضخ كميات كبيرة من المياه داخل النفق كبديل للأمطار والسيول لاختبار كفاءة وجودة الإنشاء، للغواطس والبالوعات المنفذة من شركة المقاولون العرب الشركة المنفذة للمشروع وذلك بمشاركة معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

أوضح محافظ الشرقية أن إجراء التجربة على الطبيعة يأتي في إطار التأكد التام من استعدادات المحافظة ومدى جاهزية كل الأجهزة التنفيذية بها، لسرعة التعامل الفوري مع السيول والأمطار الشديدة والمحتملة خلال موسم تساقط الأمطار.

وأضاف محافظ الشرقية أن المحافظة قامت بوضع خطة عمل لاستقبال موسم سقوط الأمطار في فصل الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة مؤكداً على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمواجهة أي تحديات أو أحداث طارئة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين بالإضافة إلى تدريب الأجهزة التنفيذية على أسلوب تنفيذ إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة لمجابهة الأزمات والكوارث واتخاذ القرارات المناسبة.

حرص المحافظ على تفقد ومراجعة عمل غرفة التحكم الخاصة بالنفق والاطمئنان على توفير مولدات الكهرباء الإضافية فى حالة انقطاع التيار الكهربائى وكذلك الرافع للتأكد من جاهزيته للعمل أثناء أعمال تصريف مياه الأمطار، كما تم اختبار خط مياه الدفاع المدني للاطمئنان على كفاءة تشغيله في حالات الطوارئ.

شدد محافظ الشرقية على ضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة ومراجعة جاهزية كافة المعدات الخاصة بالتعامل مع الأمطار والأطقم العاملة عليها والاستمرار في تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق ومراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار وكذا مراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسیب الترع والمصارف للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

محافظ الشرقية يشهد تجربة محاكاة لتصريف مياه الأمطار بنفق عرابي بالزقازيق

IMG_9978

IMG_9975

IMG_9977