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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

كسر بالجمجمة ونزيف.. ننشر التقرير الطبي لسائق تعدى عليه 4 أشخاص في حلوان

المجني عليه
المجني عليه
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كشف التقرير الطبي، للمجني عليه علي عنتر، السائق الذي تعرض لإعتداء وحشي علي يد 4 أشخاص في مدينة حلوان، بسبب أولوية المرور، عن تعرض الضحية لنزيف في المخ وكسر بالجمجمة وكسر بالضلوع، جراء التعدي عليه بآلة حادة.
 وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي 4 أشخاص، تعدوا بالضرب على سائق تروسكيل بسبب أولوية المرور بشارع أحمد بدوي، دائرة قسم شرطة حلوان.

 تلقي قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى النصر، مفادها استقبال المواطن "على ع" 30 سنة، سائق، مصاب بجروح وكدمات، جراء التعدي عليه بالضرب على يد 4 أشخاص كانوا يستقلون توك توك بشارع أحمد بدوي بدائرة قسم شرطة حلوان.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن القبض على المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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IMG-20241022-WA0037
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