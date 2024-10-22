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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

نيبينزيا: زيلينسكي يراهن على التورط المباشر لحلف الناتو في الصراع

مندوب روسيا الدائم
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
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قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن فلاديمير زيلينسكي المنتهية ولايته يعاني من هزيمة واضحة، وبالتالي يراهن على جر "الناتو" إلى صراع مباشر مع روسيا.

وأوضح نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، قائلا: "المشكلة هي أن المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، والذي يعاني من هزيمة واضحة في ساحة المعركة، يبحث الآن بشكل علني حصريا على صراع مباشر، بين حلف الناتو وقوة نووية".

وأضاف أن "زيلينسكي مستعد لإغراق العالم كله في هاوية". كما تطرق نيبينزيا أيضا إلى ما يسمى "خطة النصر"، مشيرا إلى أنها لا تحتوي حتى على تلميح للاستعداد والسعي إلى حل طويل الأمد للصراع.

هذا وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف في وقت سابق، إن التسريبات عما يسمى بـ"خطة النصر" لزيلينسكي، تدل على استعداده لتسليم كل موارد البلاد الطبيعية لرعاته الغربيين، وبالتالي "بيعهم" أوكرانيا.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، تعليقا على ما يسمى بـ"خطة النصر"، إن هذه ليست خطة، بل مجموعة من الشعارات غير المتماسكة. ووفقا لها، هذه المبادرة تهدف فقط إلى دفع "الناتو" إلى الانخراط في صراع مباشر مع روسيا.

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