اليوم.. استكمال محاكمة اللاعب أحمد فتوح بتهمتي القتل الخطأ وإحراز الحشيش

تستكمل محكمة جنايات مطروح، اليوم الثلاثاء، محاكمة اللاعب أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، في اتهامه بأحراز الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وقتل مواطن عن طريق الخطأ في حادث سير، أثناء قيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة.

وكانت أحالت النيابة الواقعة لمحكمة جنايات مطروح والتي وقعت فجر يوم 11 أغسطس، وأثبت تحليل المخدرات تعاطي فتوح جوهر الحشيش وقيادة السيارة بسرعة عالية تحت تأثير المخدرات، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه السيد أحمد السيد.

وثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم أحمد فتوح قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر؛ فصدَم المجني عليه حال عبوره الطريق، فتناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته. كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم أحمد فتوح على المادة المخدرة المشار إليها.