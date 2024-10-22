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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ماكرون يؤكد لنتنياهو ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان بأسرع وقت

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، لرئيس الوزراء الإسرئيلي بيامين نتنياهو، ضرورة أن تمارس الأمم المتحدة دورها كاملا لإفساح المجال أمام عودة السكان المدنيين في لبنان.

وطلب ماكرون من نتنياهو العمل على حماية المدنيين في لبنان، مؤكدا ضرورة أن تلعب يونيفيل دورها الكامل في الجنوب اللبناني.

وأكد الرئيس الفرنسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان بأسرع وقت ممكن.

وفي سياق آخر قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أول أمس الأحد، إنه أمر المسئولين القانونيين في الوزارة ببدء إجراءات قانونية ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضاف كاتس، إن تلك الإجراءات القانونية التي سيتم البدء فيها ردا على منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض تجاري بحري عسكري سيقام قريبًا في فرنسا.

وكان ماكرون، قد دعا في وقت سابق إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وخاصة الأسلحة المستخدمة في الحرب على قطاع غزة ولبنان.

وأضاف الرئيس الفرنسي، أن وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، هي الوسيلة الوحيدة الممكنة لإنهاء الصراع الدائر في المنطقة.

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