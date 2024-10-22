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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الصين تدين الهجوم على قنصليتها فى مدينة "ماندالاي" بميانمار

الصين
الصين
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أدانت الصين بشدة الهجوم الذي استهدف قنصليتها في مدينة ماندالاي بميانمار مؤخرًا، وحثت السلطات الميانمارية على بذل كل الجهود الممكنة للقبض على منفذي الهجوم.

ووفقًا لما صرح به المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، فقد وقع الانفجار يوم الجمعة الماضي، وأسفر عن أضرار جزئية في مبنى القنصلية دون وقوع إصابات بشرية.

الصين قدمت احتجاجًا رسميًا للسلطات الميانمارية وطالبت بإجراء تحقيق شامل لمحاسبة المسؤولين عن الهجوم وفقًا للقانون.

كما أصدرت القنصلية الصينية تحذيرًا لمواطنيها والشركات الصينية العاملة في ميانمار بتوخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في ظل الوضع الأمني المتوتر.

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