شاهد| رئيس كوبا: إعصار "أوسكار" ألحق أضرارا جسيمة بشرق البلاد

قال الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل إن إعصار "أوسكار" الذي ضرب البلاد في اليوم السابق، تسبب في أضرار جسيمة في الجزء الشرقي.

وكتب الرئيس الكوبي في حسابه على منصة "إكس": "في وقت مبكر من الصباح قمنا بتقييم الوضع بعد مرور "أوسكار". هناك أضرار جسيمة في باراكوا ومايسي وإيمياس، مع فيضانات غير مسبوقة. لقد تم بالفعل تقديم كل الدعم الممكن لبدء إعادة الإعمار في محافظة غوانتانمو".

ووصل إعصار "أوسكار" إلى اليابسة في إقليم غوانتانامو الشرقي، بالقرب من مدينة باراكوا، مساء الأحد برياح بلغت سرعتها 75 ميلا في الساعة (120 كيلومترا في الساعة). كما وصل الإعصار يوم السبت الماضي إلى جزيرة غريت إناغوا في جزر الباهاما، حيث تم إجلاء السكان بعد تضرر منازلهم.

وتعرضت الأقاليم الواقعة في شرق كوبا لهطول أمطار وفيضانات في المناطق المنخفضة. ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة في أنحاء الجزيرة، خلال اليوم الاثنين، وتقترب من وسط جزر الباهاما غدا الثلاثاء.

وتم تعليق عدد من خطوط القطارات والحافلات في البلاد، كما تم إغلاق المؤسسات التعليمية من الاثنين إلى الأربعاء.