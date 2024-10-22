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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

التعاون الإسلامي تحذر من الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة ضد وكالة الأونروا

الأمين العام لمنظمة
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه
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حذر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، من خطورة محاولات الاحتلال الإسرائيلي، إلغاء وجود ودور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا"، معتبرا ذلك انتهاكا لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.

جاء ذلك في رسائل وجهها الأمين العام للمنظمة إلى وزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، والرئيسين الحاليين لمجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، - وفق وكالة الأنباء السعودية- أمس الإثنين، والتي أكد فيها أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به وكالة الأونروا في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية خاصة قطاع غزة، نظرًا لما تشهده من ظروف مأساوية.

كما دعا الأمين العام في هذه الرسائل إلى الضغط على إسرائيل، من أجل وقف إجراءاتها الجارية غير القانونية ضد وكالة الأونروا.

الأونروا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه الانتهاكات الإسرائيلية