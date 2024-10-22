شهداء وجرحى في تجدد قصف الاحتلال على لبنان

استشهد وأصيب عدد من المواطنين اللبنانيين، مساء أمس الاثنين، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية مناطق متفرقة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما استهدفت طائرات الاحتلال مناطق حارة حريك، والأوزاعي، والغبيري، والرويس، وبرج البراجنة، والسان تيريز، في حين استهدفت غارة المنطقة المحيطة بمستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت.

وكانت طائرات الاحتلال قد استهدفت في وقت سابق بلدات: دير سريان، وكفر جوز، وحاروف، والحنية، وبرعشيت، وعيتا الشعب، والخيام، والمروانية، والأنصار، ومجدل زون، والمنصوري، وياطر، والهرمل، وشحور، وطاريا، وبوداي، ودورس، وشعت، والخرايب في جنوب لبنان والبقاع.