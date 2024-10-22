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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سفارة روسيا في السودان تحقق بـ"إسقاط طائرة شحن" فوق دارفور

السفارة الروسية في
السفارة الروسية في السودان
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قالت السفارة الروسية في السودان، الاثنين، إنها تحقق في تقارير عن احتمال إسقاط طائرة شحن على متنها أفراد طاقم روس في غرب البلاد.

وذكرت السفارة أن قوات الدعم السريع يُحتمل أن تكون أسقطت الطائرة فوق إقليم دارفور الذي يشهد صراعا على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتنسق السفارة مع السلطات السودانية لجمع مزيد من المعلومات وتحديد مصير ركاب الطائرة.

وسيطرت قوات الدعم السريع، على أجزاء من البلاد في صراع مع الجيش، تقول الأمم المتحدة إنه تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وتسبب الصراع في نزوح أكثر من 10 ملايين شخص، ودفع أجزاء من البلاد إلى الجوع الشديد أو المجاعة، وجذب قوى أجنبية زودت كلا الجانبين بدعم مادي، وفقا لوكالة رويترز.

واندلعت الحرب في أبريل من العام الماضي، عندما تحوّل التوتر بين قوات الدعم السريع والجيش، بسبب خلافات حول دور كل منهما في مرحلة انتقالية مدعومة دوليا نحو الحكم المدني، إلى صراع مفتوح.

وتقاسم الجيش وقوات الدعم السريع السلطة سابقا، بعد انقلاب نفذاه عام 2021 ضد حكومة عبدالله حمدوك، وذلك بعد عامين من الإطاحة بنظام الرئيس السابق، عمر البشير، في انتفاضة شعبية.

سفارة روسيا السودان إسقاط طائرة شحن دارفور