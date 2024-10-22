ads
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الهيئة العامة لقصور الثقافة تكرم محافظ أسوان والمشاركين في أعمال نقل معبد رمسيس الثاني

تكريم رواد الثقافة
تكريم رواد الثقافة والآثار والإعلام والفنانين من أبناء أسوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد الحفل الفني الاستعراضي في ليلة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية، تكريم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان من جانب الكاتب محمد ناصف القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

كما تم تكريم رواد الثقافة والآثار والإعلام والفنانين من أبناء أسوان الذين كان لهم دور هام ومؤثر وبارز فى أعمال نقل معبدى رمسيس الثانى، وإحياء ذكرى إحتفالية التعامد مرتين سنويًا فى شهرى أكتوبر وفبراير على مر العصور.

وقد ضمت قائمة المكرمين كل من المرحوم حسن فخر الدين من أعلام الثقافة فى أسوان، والمرحوم عابدين صيام من أعلام الأثار، وموفق أبو النيل شيخ الصحفيين فى أسوان، وحسين مختار مدير عام مركز الإعلام فى أبو سمبل، وصاحب فكرة الاحتفال بتعامد الشمس، والحاج عبد الرحيم أحد المشاركين فى نقل معبدى أبو سمبل.

1000118827
1000118827
1000118825
1000118825
1000118819
1000118819
1000118817
1000118817
1000118815
1000118815
1000118813
1000118813
ليلة تعامد الشمس مدينة أبو سمبل السياحية الهيئة العامة لقصور الثقافة رواد الثقافة والآثار والإعلام أخبار محافظة أسوان