الهيئة العامة لقصور الثقافة تكرم محافظ أسوان والمشاركين في أعمال نقل معبد رمسيس الثاني

شهد الحفل الفني الاستعراضي في ليلة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية، تكريم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان من جانب الكاتب محمد ناصف القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

كما تم تكريم رواد الثقافة والآثار والإعلام والفنانين من أبناء أسوان الذين كان لهم دور هام ومؤثر وبارز فى أعمال نقل معبدى رمسيس الثانى، وإحياء ذكرى إحتفالية التعامد مرتين سنويًا فى شهرى أكتوبر وفبراير على مر العصور.

وقد ضمت قائمة المكرمين كل من المرحوم حسن فخر الدين من أعلام الثقافة فى أسوان، والمرحوم عابدين صيام من أعلام الأثار، وموفق أبو النيل شيخ الصحفيين فى أسوان، وحسين مختار مدير عام مركز الإعلام فى أبو سمبل، وصاحب فكرة الاحتفال بتعامد الشمس، والحاج عبد الرحيم أحد المشاركين فى نقل معبدى أبو سمبل.

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