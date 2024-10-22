مستوحى من أغنية للمطرب الشعبى محمد طه| أبطال "عريس البحر" يكشفون أسباب إعادة صياغته

كشف نجوم أبطال العرض المسرحي "عريس البحر" كواليس خاصة عن النجاح الكبير الذي حققه العرض، ومن هو "عريس البحر"، حيث أن العرض مستوحى من أغنية "مسعود ووجيدة" للمطرب الشعبى محمد طة.

وأوضح نجوم العمل المخرج وليد طلعت والممثلين شريف غانم وتامر مهيب وسارة حامد ومحمد مجيد ومحمد عطية والمؤلف محمد عادل خلال استضافتهم ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة أن العرضً عبارة عن ملحمة من الفلكلور الشعبي وتم تقديمه بشكل جديد ونال استحسان الجمهور والنقاد.

وأشار مخرج العرض وليد طلعت إلى أن كاست الممثلين منهم من يدرس في الجامعة ومنهم خريجين ومؤلف العرض له العديد من التجارب والأعمال الناجحة، مشيرا إلي أنه مهندس، ولكنه يعشق المسرح ويحبه ويحاول المزج بين عمله كمهندس وعشقه للفن كمخرج.

بينما تحدث مؤلف العمل عن العرض المسرحي وقال أن العرض مستوحى من أغنية مسعود ووجيدة للمطرب الشعبى محمد طة ) مؤكدًا على أننا لدينا نماذج ونصوص في موروثنا الثقافي والفني مهمة جدا وهذا هو السبب الذي دفعه إلى أن يعيد صياغة تلك الموروثات بشكل جديد بعيد عن النصوص الغربية، لافتا إلى أنه عندما سمع موال شعبي عن جذورنا جاءت الفكرة فهو من الصعيد وكانت جدته دائما تسمعه تلك الموروثات.

واستكمل أبطال العمل الحديث عن الشخصيات التي يقدموها وأنهم استمتعوا جدا بالتجربة وكانت رائعة من خلال فريق عمل متجانس وروح رائعة سادت العرض.

https://www.facebook.com/share/r/pwvj6oYRVRx6qMhv/?mibextid=UalRPS