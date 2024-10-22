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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شاب في حادث انقلاب دراجة نارية بواحة الفرافرة بالوادي الجديد

اسعاف
اسعاف
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لقى شاب مصرعه، منذ قليل، في حادث مروري، بقرية تابعة لمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد. 

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة توفيت في حادث مروري لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي. 

تبين انقلاب دراجة نارية في قرية " الكفاح" التابعة لمركز الفرافرة أسفر عن مصرع أحمد وليد محمد، 20 عامًا، ومقيم قرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة وجرى نقل المتوفى لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة. 

تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في تفاصيل الحادث، فيما أزالت الوحدة المحلية آثار الحادث من قرية الكفاح ونقلت الدراجة النارية تحت تصرف قسم شرطة الفرافرة.

مركز الفرافرة مستشفى حادث قرية