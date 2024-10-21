هدف وود يمنح نوتنجهام فورست الفوز ويزيد من معاناة كريستال بالاس

حقق فريق نوتنجهام فورست فوزًا ثمينًا على كريستال بالاس بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "سيتي جراوند".

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب وود في الدقيقة 65، ليمنح نوتنجهام فورست ثلاث نقاط هامة تعزز موقعه في منتصف جدول الترتيب. بهذا الفوز، ارتفع رصيد نوتنجهام فورست إلى 13 نقطة ليواصل تقدمه في المركز الثاني عشر.

في المقابل، واصل كريستال بالاس معاناته، حيث ظل في المركز الثامن عشر برصيد 3 نقاط فقط، مما يزيد من الضغوط على الفريق للخروج من منطقة الهبوط في الجولات المقبلة.