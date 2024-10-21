أبرز موافقات اجتماع مجلس مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصر

ترأست الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، جلسة الاجتماع الدوري لمجلس إدارة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر، اليوم الأثنين، بحضور الدكتور محمود النوبي أحمد، مدير المركز، وعمداء الكليات.

ووافق المجلس على إضافة عدد من البرامج الجديدة في تخصصات مختلفة، في تخصصات العلوم الاجتماعية والإنسانية وتخصصات أخرى وذلك ضمن برامج المركز المعتمدة، كما تضمنت الجلسة عرض تعاقد المركز مع البنك الأهلي، كما هنأ أعضاء المجلس، مدير المركز بتفعيل الدفع الإلكتروني لكل تعاملات المركز.

كما وافق أعضاء المجلس على المقترح المقدم من كلية الآثار الخاص بتفعيل البرامج التدريبية الأثرية التي تم الموافقة على إضافتها في مجلس إدارة المركز السابق وهي: كشف تزييف وتزوير الآثار، واللغة المصرية القديمة، واللغة القبطية والتراث القبطي، وإدارة موارد التراث والحفاظ عليه، وإدارة مواقع التراث.

المجلس يوافق على تفعيل دورات تعلم اللغات بالتعاون مع كلية الألسن

كما تم الموافقة على تفعيل دورات تعلم اللغات، وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة على تعاون المركز مع كلية الألسن بتنظيم دورات تدريبية شاملة في تعليم اللغات؛ لتكون ضمن مصفوفة دورات المركز ووحدة التدريب بالجامعة، كما وافق المجلس على إضافة دورات اللغات الأجنبية واللغة العربية بالتعاون مع كلية الألسن لطلاب المدارس حتى نهاية المرحلة الثانوية وطلاب الجامعات مرحلة الليسانس والبكالوريوس بأسعار مناسبة.

وفي جلسات سابقة لمجلس إدارة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر، تم عرض نشاط المركز خلال الثلاثة أشهر السابقة، مع عرض خطة عمل المركز المقترحة خلال الربع الأخير من العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، كما شهدت الجلسة عرض الحساب الختامي للنصف الثاني من العام المالي 2023/2024، وعرض قائمة بنشاط المركز في التدريب خلال الربع الأخير من العام المالي 2023-2024، بالإضافة إلى عرض خطة تدريب المركز خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.

يشار إلى أن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر، يعد أحد المراكز الأكاديمية المعتمدة التي تقدم دورات بمجالات متعددة؛ لإكساب المتدربين المعارف والمهارات الأساسية اللازمة للمتدرب المتعلقة بالنشر العلمي المحلي والدولي، وذلك بهدف تبادل المعرفة وحجز مقعد لباحثي جامعة الأقصر في المجتمع العلمي الدولي.

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