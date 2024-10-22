محمد رزق: شخصية "مصطفى درغام" في صيد العقارب كانت تحديًا كبيرًا بمشواري الفني

كشف الفنان محمد رزق أن شخصيته التى كانت من ذوي الهمم في مسلسل صيد العقارب تُعد تحديا كبيرا ولم ينتابه الخوف من تجسيدها، وأنه يتعامل مع اختيار الأدوار على أنها تجربة قابلة للنجاح والفشل، وكان متحمسا وحريصا على أداء تلك الشخصية.

وأضاف، خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع د. عمرو الليثي، إنني تواصلت مع د. باهر السيناريست لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالشخصية وكنت أشاهد فيديوهات وحالات عن ذوي الهمم ومرضى الشلل الدماغي ، وأتمرن وأذهب وأقابله لمعرفة أدائه فى الشخصية.

وعلي جانب آخر أشار رزق إلى أن شخصية مصطفى درغام من أصعب الشخصيات التي قدمها خلال مسيرته حتى الآن، وبخاصة من الجانب الجسدي، وتمرن كثيرا على هذه الشخصية من حيث نبرة الصوت والأداء الحركي، وكان هناك ترقب من صناع العمل هل رزق قادر على القيام بهذه الشخصية وأدائها بالشكل الجيد، والحمد لله ربنا أكرمني وأتمنى أن أكون قدمتها بشكل جيد.

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