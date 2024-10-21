"كلام في السياسة" يتصدر تريند منصة إكس بعد حلقة أحمد الطاهري مع عبدالرحيم علي.. شاهد

الإثنين 21/أكتوبر/2024 - 11:54 م

كشفت قناة إكسترا نيوز، عن تصدر برنامج كلام في السياسة الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري «التريند على منصة إكس»؛ وذلك بعد استضافة الكاتب الصحفي والمفكر السياسي عبدالرحيم علي رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس.

وقدم «علي» معلومات وتحليلات ثرية في عالم السياسة؛ حيث أكد أن ما حدث في 7 أكتوبر تم التدريب عليه في معسكرات إيرانية بسوريا، وإيران هي الطرف الذي اتخذ قرار تنفيذ عملية طوفان الأقصى، كما أنها قامت بعمل نموذج المحاكاة، ودرَّبت على التنفيذ، مشيرًا إلى أن إسرائيل تعرف هذه المعلومات "بالحرف".

وأضاف أن بعد هذه السلسلة من الزيارات، وهذه التركيبة العجيبة، الإسرائيليون ضربوا السفارة الإيرانية، وقتلوا 4 من أعضاء الحرس الثوري الذين أشرفوا على معسكرات التدريب، ثم ضرب صالح العاروري نفسه.

وقال علي، إن نتنياهو لا يهمه مخطوفين أو رهائن أو الوضع الداخلي أو الدولي، فالوضع الدولي يخدمه خاصة في ملف الانتخابات الأمريكية.

ونوه بأن الحرب الآن مسألة وجودية بالنسبة لكل مواطن إسرائيلي، مؤكدًا أن الحرب لن تتوقف إلا بإنهاء أي خطر يمثله غزة وجنوب لبنان أو العراق أو اليمن أو إيران.

وقال، إن توجيه إسرائيل ضربة لإيران مسألة وقت، مردفا: «ستكون الضربة إما الليلة أو غدًا صباحا، لن يمر هذا الأسبوع على الإطلاق إلا بحدوثها».

وأشار إلى بطاريات ثاد التي حصلت عليها إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية، بجانب نوع معين من القنابل تخترق من 70 إلى 80 مترا تحت الأرض، أيضا أمريكا هي الوحيدة التي تملكها في العالم، كل ذلك يدل على أن إسرائيل ستضرب إيران ضربة قوية لكي تحتاج إلى هذه البطاريات.

وتطرق علي إلى الحديث عن المشروع الصفوي؛ وهو مشروع إمبراطوري يعني عودة الإمبراطورية الفارسية من جديد، ويتطلب عودتها أن تكون الدول العربية بحوزة إيران.