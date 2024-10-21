الاحتلال: حزب الله أطلق 170 صاروخا باتجاه البلاد خلال 24 ساعة

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أن حزب الله أطلق اليوم الإثنين، نحو 170 مقذوفا من لبنان حيث تكثّف إسرائيل قصفها الجوي لمواقع تابعة للتنظيم اللبناني.

وقالت قوات الاحتلال في بيان: "أطلق حزب الله اليوم نحو 170 مقذوفا عبرت من لبنان نحو إسرائيل".

فيما أفادت وزارة الدفاع السورية باستشهاد شخصين وإصابة ثلاثة آخرين نتيجة هجوم نفذته إسرائيل استهدف مركبة في حي المزة بالعاصمة دمشق، وذلك وفقًا لتقارير عاجلة بثتها قناة القاهرة الإخبارية.

وذكر مراسل القناة أن المركبة المستهدفة كانت متوقفة أمام فندق جولدن مزة، الذي يقع على بعد نحو كيلومتر إلى كيلومتر ونصف من السفارة الإيرانية.

المنطقة التي شهدت الهجوم تضم العديد من السفارات والبعثات الدبلوماسية، بما فيها مقر الأمم المتحدة الذي يقع على بعد حوالي 50 مترًا من مكان الاستهداف، إضافةً إلى تواجد عشرات البعثات الدبلوماسية الأخرى في الحي.