رئيسا هيئة الدواء المصرية و"سلامة الغذاء" يناقشان القائمة البيضاء وآلية توفيق الأوضاع

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بمقر الهيئة اليوم ، الدكتور طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء، في اجتماع هدفه تعزيز التعاون الثنائي بين الهيئتين لضمان سلامة الأدوية والغذاء في مصر.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين البارزين من كلا الجانبين، حيث تم مناقشة العديد من القضايا المهمة التي تعزز جهود الرقابة وضمان سلامة المنتجات المتداولة.

خلال الاجتماع، تم التوافق على الانتهاء من أعمال اللجنة العلمية المشتركة بشأن القائمة البيضاء الثالثة، والعمل بها بشكل رسمي، كما تم التأكيد على أهمية الانتهاء من آلية توفيق الأوضاع، خاصة فيما يتعلق بالمستحضرات التي تحتوي على تركيزات مواد فعالة تتخطى أو تقل عن الحدود المقررة في القوائم المتفق عليها، وتم الاتفاق على نقل تسجيل تلك المستحضرات بين هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء بما يضمن الامتثال للمعايير الصحية.

في هذا السياق، أشار الدكتور علي الغمراوي إلى أهمية دور هيئة الدواء المصرية في التصدي لعمليات الغش الدوائي، وذلك من خلال مراقبة فعالة ومستدامة.

ومن جانبه، أثنى الدكتور طارق الهوبي على جهود هيئة الدواء المبذولة في التفتيش على مصانع الأدوية، مما يعزز من سلامة الأدوية المتداولة في الأسواق المصرية، مؤكدا على أهمية دور هيئة سلامة الغذاء الرقابي على قطاع الصناعات الغذائية والزراعية لضمان غذاء صحي ومأمون مما يعزز من ثقة المواطنين في المنتج المحلي ويزيد من تنافسيته في الأسواق العالمية.

جدير بالذكر حضور رفيع المستوى من الجانبين، ويعكس هذا اللقاء حرص الهيئتان على تعزيز التعاون المشترك ومشاركة الخبرات والإمكانات بهدف الحفاظ على صحة المواطن المصري.