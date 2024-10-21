نصور الجزء الثاني حاليا.. محمد رزق يكشف السر في نجاح مسلسل جودر

أكد الفنان محمد رزق على، أن أسباب نجاح مسلسل “جودر” الذى عرض رمضان الماضى بطولة ياسر جلال، ترجع إلى الكتابة الدرامية الرائعة والمخرج المتميز إسلام خيري الذى يحب الدراما ويجيد التعامل مع الممثل ويهتم بكل تفاصيل العمل؛ إضافة إلى الجرافيك والصور والمشاهد الرائعة.

وقال رزق خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع د. عمرو الليثي، انه حاليا يتم تصوير الجزء الثاني من جودر للعرض في رمضان المقبل وتكملة باقي الحدوتة.

وأضاف أن بدايته كانت عندما تخرج من آداب حلوان مسرح قسم تمثيل وإخراج؛ مشيرا إلى أنه عاشق للفن منذ الصغر والفضل فى ذلك يعود لوالده وحبه وعشقه للسينما والأفلام ويحتفظ بعدد كبير من الافلام في مكتبته بالبيت.

وتابع قائلا، في مرحلة الثانوية كنت أذهب مع جارتنا الفنانة سحر كامل الى مكاتب الريجيسير ، حتي كانت الصدفة وحصلت على دور في مرحلة الثانوية من خلال شركة صوت القاهرة قطاع الأطفال ومسلسل اسمه " المغامرون " تأليف استاذ مجدي صابر وإخراج أشرف سالم ، واستمتعت جدا بالتجربة وقابلت الفنان خليل مرسي وهو من وجّهني الي دخول قسم اداب مسرح.

وأشار إلى أن بدايته كانت من خلال أعمال كوميدية حتي عام ٢٠١٧ ومن اهم الأعمال التي شارك بها الحرب العالمية الثالثة ، اسعاف يونس ، كابتن أنوش.

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