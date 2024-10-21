«الجريمة والعقاب» أول عروض ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي.. صور

شهد مسرح مركز الهناجر للفنون، مساء اليوم الإثنين، العرض المسرحي «الجريمة والعقاب»، ضمن عروض الدورة السادسة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة الفنان عمرو قابيل، «دورة الأستاذ.. فؤاد المهندس»، التي تستمر حتى الجمعة المقبل 25 أكتوبر الجاري.

«الجريمة والعقاب» لفريق كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، وهو أول عروض الملتقى، من تأليف دوستويفيسكي، وإخراج زياد محمد أحمد.

وتدور أحداث المسرحية حول «راسكولنيكوف»، طالب القانون الذي يعيش في مدينة بطرسبرج الروسية في القرن التاسع عشر، ويعاني «راسكولنيكوف» من الفقر والضغوط النفسية مما يدفعه لتبنى أفكار فلسفية متطرفة تجعله يعتقد بأنه يملك الحق في تجاوز القوانين الأخلاقية لتحقيق ما يراه عدلا.

وتبلغ التوترات ذروتها عندما يرتكب جريمة قتل بحق مرابية عجوز لسرقتها، مقنعا نفسه أن فعلته يمكن تبريرها كوسيلة لتحقيق الخير الأكبر، لكن، بعد ارتكاب الجريمة، يواجه «راسكولنيكوف» صراعا داخليا مريرا مع ضميره، حيث تلاحقه الهواجس والشعور بالذنب، مما يؤدي إلى تفاقم حالته النفسية.

يستكشف العرض المسرحي مواضيع العدالة والأخلاق والتوبة، حيث يصل «راسكولنيكوف» في النهاية إلى الاعتراف بخطئه ويبحث عن العقاب كوسيلة للخلاص والتطهر من ذنبه، يعكس العرض البعد الإنساني والنفسي العميق لشخصية «راسكولنيكوف» مقدما رؤية فنية للبحث عن الغفران والسلام الداخلي.

وتتشكل لجنة التحكيم للملتقى من الفنانة دكتور رانيا فتح الله، والناقدة أسماء حجازي من مصر ، والبروفيسور فيليب جيجيه بولون من فرنسا، دكتورة نيجار حسيب من النمسا، والفنان شامال أمين من النمسا.

وتتشكل اللجنة العليا للملتقى برئاسة الدكتور حسام بدراوي، وأعضاء اللجنة الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة فاطمة ناعوت، والدكتورة سمر سعيد، أمين عام الملتقى، والدكتورة أمل صديق عفيفي.

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، انطلق في أكتوبر 2018 تحت الرعاية الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنذ الدورة الثالثة يقام سنويا تحت الرعاية الرسمية من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبدعم ورعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورعاية هيئة تنشيط السياحة، برئاسة عمرو القاضي، ودعم ورعاية أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة.