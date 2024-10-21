تريزيجيه "الريان" يسقط أمام أهلي جدة في دوري أبطال آسيا للنخبة

حقق فريق أهلي جدة انتصار صعب على نظيره الريان القطري، والذى يلعب له اللاعب المصري محمود تريزيجيه بنتيجة 2-1، في مباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

حيث انطلقت المباراة بضغط هجومي من جانب أهلي جدة، الذي نجح في تسجيل هدف مبكر عند الدقيقة 16 عبر اللاعب جابري فيجا، بعد هجمة منظمة أنهت بداية قوية للفريق السعودي.

واستمر الأهلي في فرض سيطرته، وسجل فراس البريكان الهدف الثاني في الدقيقة 38، بعد تمريرة متقنة جعلت الأمور أكثر تعقيدًا للريان. انتهى الشوط الأول بتفوق الأهلي بهدفين دون رد.

مع بداية الشوط الثاني، حاول فريق الريان تحسين أدائه وخلق فرص هجومية لتقليص الفارق، وضغط على دفاع الأهلي. وتمكن الريان من تسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة 65، بعد أن تسبب النجم المصري محمود تريزيجيه في صناعة الهجمة التي أسفرت عن هدف ذاتي سجله الحماد، لاعب الأهلي، في مرماه.

على الرغم من محاولات الريان المستمرة لتحقيق التعادل، استطاع أهلي جدة الصمود وحافظ على تقدمه حتى نهاية المباراة، ليخرج بثلاث نقاط ثمينة تعزز فرصه في المنافسة على التأهل في البطولة القارية.