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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

لشكه في سلوكها.. القبض على المتهم بقتل زوجته والتخلص من جثتها في الصحراء

أرشيفيه
أرشيفيه
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واقعة مأساوية شهدتها منطقة الهرم بمحافظة الجيزة عندما أقدم فني تركيب أسنان على قتل زوجته طعنا لشكه في سلوكها والتخلص من جثتها داخل حقيبة بمنطقة صحراوية.

بلاغ تغيب يكشف جريمة مقتل سيدة الهرم

تلقي المقدم مصطفي الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من عامل يفيد بتغيب شقيقته موظفة عن منزل زوجها منذ 10 أيام ومراوغة الزوج لهم واكتشافهم عدم تواجدها في المنزل واتهموه بالتسبب في تغيبها، وبإستدعاء الزوج أنكر في بداية الأمر معرفته بالأمر وادعي تغيب زوجته عن المنزل، وبمراجعة كاميرات المراقبة بمحيط محل سكن الزوج تبين خروجه حاملا حقيبة كبيرة بالتزامن مع تغيب زوجته.

جثة موظفة الهرم في صحراء الفيوم 

وبتضيق الخناق على الزوج اعترف بارتكابه جريمة قتل زوجته طعنا ثم وضعها داخل حقيبة والتخلص منها بصحراء الفيوم وذلك لمحاولة  منعها من النزول للعمل والشك في سلوكها، وجري بارشاده على مكان الجثة وتم نقلها إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تحفظت القوات علي المتهم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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