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الإثنين 21 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حضور الجلسات عن بعد.. هيئة قضايا الدولة تفعل منظومة التقاضي الإلكتروني

جانب من المراسم
جانب من المراسم
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قامت الإدارة العامة بهيئة قضايا الدولة لشئون التحول الرقمي بالأمانة العامة بالتعاون مع كُلٍّ من رئاسة قطاع شمال القاهرة وقسم المحاكم الاقتصادية بتفعيل منظومة التقاضى الإلكتروني وحضور الجلسات عن بعد أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

 

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي بالهيئة، وَتَيْسِيرًا على مستشاري الهيئة بتقليص الحضور إلى مقرات المحاكم، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد، والحد من التداول الورقي، وتكريسًا للتوجه الاستراتيجي للدولة لِلَّحَاقِ بِرَكْبِ التطور من خلال تبنّي التكنولوجيات الرقمية في تقديم الخدمات للتيسير على المتقاضين.

 جاء ذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 نحو تطبيق التحول الرقمي في مؤسسات الدولة، وتحت رعاية المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، وتوجيهات المستشار أحمد ثابت الأمين العام.

التقاضي الإلكتروني المحكمة الاقتصادية تطبيق التحول الرقمي بهيئة قضايا الدولة