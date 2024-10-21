وزارة الرياضة تتابع اجتماع مجلس الزمالك بالإمارات وترفض انسحاب الأبيض من السوبر

كشف مصدر خاص أن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، تتابع اجتماع مجلس الزمالك المصغر برئاسة حسين لبيب فى الإمارات، لبحث الانسحاب من نهائي السوبر المصري أمام الأهلي الخميس المقبل، والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لموقع البوابة نيوز، أن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي ترفض انسحاب الزمالك من نهائي السوبر نظرا للعلاقات القوية التي تربط مصر والإمارات.

وأعلن أحمد سالم المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك منذ قليل، عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن اجتماع عاجل يعقد الآن بين الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، والدكتور حسام المندوه، أمين الصندوق ورئيس بعثة الفريق، لبحث قرار الانسحاب من بطولة السوبر المصري والعودة إلى القاهرة في أسرع وقت ممكن.

ويأتي هذا القرار بسبب الأجواء غير المناسبة والضغوط الكبيرة التي تتعرض لها بعثة الفريق، وتجدر الإشارة إلى أن الكابتن حسين لبيب والدكتور حسام المندوه يتواجدان في قسم الشرطة منذ صباح اليوم، بعد قرار المسؤولين باحتجاز بعض لاعبي الفريق، وأكدت إدارة النادي إصرارها على الوقوف بجانب اللاعبين وعدم التخلي عنهم.