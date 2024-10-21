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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

طرح "Twisters" عبر المنصات الرقمية منتصف الشهر المقبل

Twisters
Twisters
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بعد أن حقق أكثر من 370 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، من المقرر أن يتم عرض فيلم الكوارث الطبيعية “Twisters” حصريًا عبر منصة البث الرقمي “Peacock” بدءًا من 15 نوفمبر المفبل.

في تكملة لفيلم الكوارث الطبيعية الكلاسيكي “Twister” للمخرج جان دي بونت عام 1996، تعاون فيلم Twisters مع المخرج الشهير لي إيزاك تشونج مع النجوم ديزي إدجار جونز، وجلين باول.

تدور الأحداث في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتبع العمل قصة زوجين يكرسان وقتهما لتتبع العواصف، حيث يخاطر الثنائي بحياتهما في سبيل اختبار نظام تجريبي خاص بالطقس.

Twisters فيلم الكوارث الطبيعية