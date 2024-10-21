"الدولية لأبحاث السرطان" تشيد باهتمام القيادة السياسية بصحة المرأة بالأقصر.. صور

أجرى وفد طبي من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان "IARC "، اليوم الاثنين، جولة بالمنشآت الطبية التابعة لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر لتتبع خط سير المنتفعات في المبادرة، حيث تأتي هذه الزيارة في ضوء عضوية مصر في الوكالة الدولية في أبحاث السرطان وحرص المبادرة على المشاركة الدولية وإبراز جهود مصر في الكشف المبكر وعلاج أورام الثدي.

ضم وفد الوكالة كل من “Dr.Partha Basu ،DR.Isabel Mosquera ، Dr. Valerie McComrck “، وكان في استقبال الوفد من هيئة الرعاية الصحية كل من الدكتور أحمد حماد نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والدكتورة رضوى إمام المشرف العام على التوعية والمبادرات الصحية برئاسة الهيئة، والدكتور محمد سلطان مسئول المبادرات بفرع الهيئة بالأقصر، وصاحب الوفد خلال الزيارة كلاً من هشام غزالي رئيس اللجنة القومية لصحة المرأة، والدكتور حاتم امين المدير التنفيذي للمبادره الرئاسة لصحة المرأة.

الوفد يتفقد وحدة صحة البعيرات ومستشفى إيزيس للولادة

شملت الزيارة، تفقد وحدة طب أسرة "البعيرات "، حيث تم التعرف داخل الوحدة على أعمال الفرق الطبية المسؤولة عن المبادرة، وإجراءات الإحالة في حال اكتشاف الإصابة أثناء الفحص، تلاها تفقد مستشفى ايزيس التخصصي للنساء والولادة والتي يتم الإحالة لها بعد اكتشاف الإصابة وتم الاطلاع على الخدمات المقدمة، وأشعة الماموجرافي والسيستم الإلكتروني لمتابعة المرضى.

وأثنى الوفد الطبي على جاهزية منشآت هيئة الرعاية الصحية ومدى أهتمام القيادة السياسية بمصر بصحة المرأة على وجه الخصوص، مشيدة باهتمام رئيس الجمهورية بدعم صحة المرأة والذي ينعكس بدوره على الاهتمام بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج أورام الثدي.

وفد طبي من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (12)

وفد طبي من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (11)

وفد طبي من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (10)

وفد طبي من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (9)

وفد طبي من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (8)

وفد طبي من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (7)

وفد طبي من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (6)

وفد طبي من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (5)

وفد طبي من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (4)

وفد طبي من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (3)

وفد طبي من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (2)