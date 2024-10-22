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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري الأبطال| يوفنتوس في مواجهة صعبة أمام شتوتجارت

ملعب أليانز ستاديوم
ملعب "أليانز ستاديوم"
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم، في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، نحو ملعب "أليانز ستاديوم" في مدينة تورينو الإيطالية، حيث يستضيف فريق يوفنتوس الإيطالي نظيره شتوتجارت الألماني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يسعى يوفنتوس لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لتعزيز موقفه في البطولة الأوروبية، خاصة بعد الأداء المتذبذب في الجولات السابقة. في المقابل، يسعى شتوتجارت إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه لمواصلة مشواره نحو التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

المباراة من المتوقع أن تكون قوية ومثيرة بين الفريقين، حيث يمتلك يوفنتوس خبرة كبيرة في هذه المسابقة، بينما يعتمد شتوتجارت على لعبه المنظم والهجمات المرتدة السريعة.

الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا تشكل منعطفًا مهمًا لكلا الفريقين، في سعيهما لتحسين موقعهما في جدول الترتيب والمنافسة على التأهل.

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