الشرطة الإسرائيلية و"الشاباك" يعلنان اعتقال 7 إسرائيليين يهود للاشتباه في تجسسهم لصالح إيران

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، اليوم الاثنين، اعتقال سبعة إسرائيليين للاشتباه في تجسسهم لصالح إيران.

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الإدعاء العام الإسرائيلي يعتقد أن المشتبه بهم أكملوا نحو 600 مهمة لصالح إيران، بما في ذلك جمع معلومات استخباراتية عن مواقع عسكرية وبنية تحتية حساسة وتحديد أهداف بشرية مُحتملة.

من بين المواقع البارزة، التي يعتقد أنهم تجسسوا عليها، قاعدة رامات ديفيد الجوية، وقاعدة نيفاتيم الجوية، وجليلوت، وقاعدة لواء جولاني، حيث قُتل أربعة جنود في هجوم بطائرة بدون طيار شنه حزب الله الأسبوع الماضي.

قال الإدعاء العام إن المشتبه بهم "حصلوا على خرائط لمواقع استراتيجية من مشغليهم، بما في ذلك قاعدة لواء جولاني".

والمشتبه بهم السبعة، وهم يهود إسرائيليون من أصل أذربيجاني، من حيفا وضواحي خليج حيفا، وبعضهم أقارب وأحدهم جندي مُتغيب، مُحتجزون منذ نحو 35 يومًا، واثنان منهم قاصران، وفقا للشرطة.