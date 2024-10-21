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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. إسرائيل تتحدث عن إنهاء الحرب.. تل أبيب تشترط مشاركة جيشها لضمان عدم إعادة تسليح حزب الله

البوابة نيوز
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الثلاثاء 22 أكتوبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

إسرائيل تتحدث عن إنهاء الحرب.. تل أبيب تشترط مشاركة جيشها لضمان عدم إعادة تسليح حزب الله
.. وتشن موجة غارات: نضرب قوة حزب الله المالية
حرب الجثامين.. مصير جثمان السنوار يثير جدًل واسعًا في مشهد الصراع بين إسرائيل وحماس
غادة عبد الرحيم تكتب: الشباب في قلب الرئيس مبادرة بداية جديدة خطوة عملاقة نحو المستقبل
معركة التسريبات.. وثائق استخباراتية أمريكية تثير المخاوف بشأن الخطط العسكرية الإسرائيلية لضرب إيران

إسرائيل حزب الله السنوار تل أبيب إيران