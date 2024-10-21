اقرأ غدًا في «البوابة».. إسرائيل تتحدث عن إنهاء الحرب.. تل أبيب تشترط مشاركة جيشها لضمان عدم إعادة تسليح حزب الله

الإثنين 21/أكتوبر/2024 - 10:39 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الثلاثاء 22 أكتوبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

إسرائيل تتحدث عن إنهاء الحرب.. تل أبيب تشترط مشاركة جيشها لضمان عدم إعادة تسليح حزب الله

.. وتشن موجة غارات: نضرب قوة حزب الله المالية

حرب الجثامين.. مصير جثمان السنوار يثير جدًل واسعًا في مشهد الصراع بين إسرائيل وحماس

غادة عبد الرحيم تكتب: الشباب في قلب الرئيس مبادرة بداية جديدة خطوة عملاقة نحو المستقبل

معركة التسريبات.. وثائق استخباراتية أمريكية تثير المخاوف بشأن الخطط العسكرية الإسرائيلية لضرب إيران