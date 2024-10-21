قائد القوات البحرية: مصر نجحت في منع الهجرة غير الشرعية منذ 2016

قال الفريق أشرف عطوة ، قائد القوات البحرية ، إن مصر أرسلت حاملة طائرات إلى ليبيا لمساعدة الأشقاء في ليبيا لمواجهة الإعصار الذي حدث منذ عدة أشهر، مشيرًا إلى أن الحاملة كانت محملة بحاويات إغاثية، ومعدات من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتمهيد الطرق، بالإضافة إلى العديد من الفرق الطبية.



وتابع "عطوة"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية Ten، مساء الإثنين، أن مصر تمتلك وحدات إنقاذ كبيرة جدًا، ونجحت القوات البحرية في إنقاذ العديد من المواطنين والغير مواطنين من الهجرة الغير شرعية، مشيرًا إلى أن الهجرة الغير شرعية منذ 2016 لا تخرج من السواحل المصرية، وتخرج من دول أخرى الآن، وهذا يرجع إلى قدرة القوات البحرية المصرية على التصدي لهذه الظواهر.



ولفت إلى أن القوات البحرية ضبطت كم كبير من المخدرات في البحر، مشيرًا إلى أن الوحدات البحرية تمنع وتتصدى لكافة التهديديات التي قد تواجه الدولة المصرية.