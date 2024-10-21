السوبر المصري.. اتحاد الكرة: بيراميدز يلعب النهائي أمام الأهلي حال انسحاب الزمالك

كشف مصدر خاص داخل اتحاد الكرة، أن بيراميدز سيكون بديل الزمالك فى نهائي السوبر أمام الأهلي يوم الخميس المقبل فى حال انسحاب الأبيض من السوبر.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز، أن الزمالك لم يبلغ اتحاد الكرة بأي قرار رسمي حتي الآن، ولم يتم أي اتصال مع مسؤولي القلعة البيضاء.

وكان أحمد سالم المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك أعلن عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن اجتماع عاجل يعقد الآن بين الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، والدكتور حسام المندوه، أمين الصندوق ورئيس بعثة الفريق، لبحث قرار الانسحاب من بطولة السوبر المصري والعودة إلى القاهرة في أسرع وقت ممكن.

ويأتي هذا القرار بسبب الأجواء غير المناسبة والضغوط الكبيرة التي تتعرض لها بعثة الفريق. وتجدر الإشارة إلى أن الكابتن حسين لبيب والدكتور حسام المندوه يتواجدان في قسم الشرطة منذ صباح اليوم، بعد قرار المسؤولين باحتجاز بعض لاعبي الفريق. وأكدت إدارة النادي إصرارها على الوقوف بجانب اللاعبين وعدم التخلي عنهم.