الفريق أشرف عطوة: مصر تمتلك قوات بحرية قوية وقادرة

قال الفريق أشرف عطوة، قائد القوات البحرية المصرية، إن مصر تمتلك قوات بحرية قادرة قوية، وهذا الأمر هام، لأن مصر دولة بحرية من الطراز الأول نظرًا لامتلاكنا سواحل بحرية على البحر الأحمر، وخليج السويس وخليج العقبة، والبحر المتوسط.



وتابع "عطوة"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصريةTen"، مساء الإثنين، أن القوات البحرية قادرة على حماية السواحل وقناة السويس والثروات الموجود في البحر مثل الغاز والمنشئات الاقتصادية والجُزر، مشيرًا إلى ان مصر تمتلك قوات بحرية منذ 1809، ونجحت مصر في القيام بالكثير من العمليات البحرية في العصر الحديث، حيث قامت بتدمير المدرة إيلات، وأغلقت باب المندب، وهذا أجبر العدو على الجلوس على طاولة المفاوضات، فالسلام لن يأتي إلا بالقوة.

وأضاف أن القيادة السياسية كانت مُصرة على امتلاك مصر قوات بحرية قوية، من خلال امداد القوات بوحدات بحرية متطورة، وتدريب العناصر البشرية بصورة كبيرة، وهذا ساهم في تصنيف القوات البحرية ضمن أقوى القوات على مستوى العالم.