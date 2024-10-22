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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أرسنال يصطدم بشاختار في دوري الأبطال

ملعب الامارات
ملعب الامارات
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم، في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، نحو ملعب "الإمارات" في العاصمة الإنجليزية لندن، حيث يستضيف فريق آرسنال الإنجليزي نظيره شاختار دونيتسك الأوكراني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 

يسعى آرسنال لحصد الثلاث نقاط في هذه المواجهة المهمة، لتعزيز موقفه في البطولة الأوروبية، بعد تحقيقه نتائج متباينة في الجولات السابقة. من جانبه، يطمح شاختار دونيتسك إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه لمواصلة مشواره نحو التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

المباراة لن تكون سهلة على أي من الفريقين، حيث يمتلك آرسنال قوة هجومية مميزة، في حين يعتمد شاختار دونيتسك على أسلوب لعب منظم وقدراته في الهجمات المرتدة.

الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا تعتبر حاسمة لكلا الفريقين، إذ يسعى كل منهما لتحسين موقعه في جدول الترتيب والمضي قدمًا في المنافسة.

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