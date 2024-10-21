جامعة الأقصر توافق على إنشاء "سفارة المعرفة" بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية

عقدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، اليوم الاثنين، الاجتماع الدوري لمجلس المكتبات، بحضور أعضاء المجلس، حيث شهدت الجلسة الموافقة على إنشاء مكتبة سفارة المعرفة بالتعاون بين مكتبة الإسكندرية وجامعة الأقصر.

دعم مكتبة كلية التربية بالأقصر بمبلغ مالي

كما وافق المجلس على تعزيز مكتبة كلية التربية بمبلغ مالي؛ لتطوير ودعم مكتبة الكلية، بالإضافة إلى اعتماد قواعد الجرد السنوي لمكتبات الكليات والمدن الجامعية للعام الجامعي 2023_2024؛ وصرف المكافأة المقررة لأعضاء لجان الجرد بمكتبات بكليات الجامعة.

وأوصت رئيس الجامعة بضرورة متابعة إنجاز العمل بالمكتبات الرقمية بالجامعة، وتحسين الأداء بما يتلائم مع طبيعة المرحلة من التطور التكنولوجي، ومواكبة تطور الجامعة نحو خلق بيئة أكاديمية رقمية ذكية، بما يساعد الطلاب بسهولة في أغراض البحث العلمي.

ووجهت القائم بأعمال رئيس الجامعة بضرورة أن تضم مكتبات كليات الجامعة، مختلف الكتب في المجالات الثقافية، والفكرية؛ لتحقيق أقصى إفادة للطلاب في أغراض البحث العلمي، وتوسيع دائرة الاطلاع أمام كافة الطلاب من أبناء الجامعة.

وأشارت الدكتورة صابرين عبدالجليل، إلى موافقة المجلس على قبول الإهداءات " إصدارات علمية"، المقدمة من الدكتور أحمد جادو، المدرس بكلية الطب، عبارة عن السلسلة الطبية " MK Sap"، ووجهت له الشكر على إهداءاته العلمية، وأوصت بإرفاق السلسلة الطبية بمكتبة كلية الطب؛ لإثراء وعي الطلاب وتنمية مهاراتهم العلمية.

جلسة المكتبات (3)

جلسة المكتبات (2)

جلسة المكتبات (1)

جلسة المكتبات (2)