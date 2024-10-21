الفريق أشرف عطوة: القوات البحرية تعلم حجم التحديات التي تواجه مصر

قال الفريق أشرف عطوة، قائد القوات البحرية، إن معظم السفن التي كانت تمر من قناة السويس غيرت طريقها إلى رأس رجاء الصالح بسبب عدم الاستقرار في باب المندب، وهذا زاد من تكلفة النقل البحري؛ مما انعكس على ارتفاع أسعار السلع، بسبب طول المدة، واستهلاك المزيد من الوقود، بخلاف ارتفاع تكلفة التأمين البحري.

وتابع "عطوة"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية Ten"، مساء الإثنين، أن القوات البحرية المصرية قادرة على تأمين المصالح المصرية في أي مكان، ولكن هناك اتزان وعقل رشيد يُفكر ويُحدد متى تدخل مصر في حروب.

وأشار قائد القوات البحرية المصرية، إلى أن القوات البحرية تعلم حجم التحديات التي تواجه مصر، وتركز الآن على حماية الحدود، والمياه الاقتصادية وتأمين قناة السويس.