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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اجتماع عاجل لإدارة نادي الزمالك لبحث الانسحاب من بطولة السوبر المصري

الكابتن حسين لبيب
الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك
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أعلن أحمد سالم  المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن اجتماع عاجل يعقد الآن بين الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، والدكتور حسام المندوه، أمين الصندوق ورئيس بعثة الفريق، لبحث قرار الانسحاب من بطولة السوبر المصري والعودة إلى القاهرة في أسرع وقت ممكن.

ويأتي هذا القرار بسبب الأجواء غير المناسبة والضغوط الكبيرة التي تتعرض لها بعثة الفريق. وتجدر الإشارة إلى أن الكابتن حسين لبيب والدكتور حسام المندوه يتواجدان في قسم الشرطة منذ صباح اليوم، بعد قرار المسؤولين باحتجاز بعض لاعبي الفريق. وأكدت إدارة النادي إصرارها على الوقوف بجانب اللاعبين وعدم التخلي عنهم.

يأتى هذا الاجتماع على خلفية ثلاثي الزمالك مصطفى شلبي وعماد نبيل دونجا ومحمد صبحي بعد اشتباكهم أمس مع أحد أفراد الأمن باستاد آل نهيان، خلال مباراتهم ضد بيراميدز بالسوبر المصري.

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