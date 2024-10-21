ضبط 4 أطنان مخللات مجهولة المصدر بأحد المخازن بالإسماعيلية

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، لضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار، والرقابة علي المخابز البلدية المدعمة، للحفاظ على حق المواطنين في الحصول على الدعم.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، والمقدم أحمد المغربي رئيس مباحث التموين، بتنفيذ عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق

وقالت شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، إن الحملات أسفرت عن ضبط ٤ أطنان مخللات مشكلة بأحد المخازن مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات دالة على مصدرها.

كما تم ضبط ٥٠ علبة معسل مجهول المصدر بدون فواتير دالة على مصدره.

بالإضافة لضبط كمية من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، تقدر بـ ٣٠٠ كيس شيبسي وباكيت بسكويت ومكسرات.

وفي مجال الأسواق والمحال التجارية أسفرت الحملات عن تحرير ٢٣ محضر لعدم حمل شهادة صحية، ١٤ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ٣ محاضر لعدم الإعلان عن المخازن، ومحضرين للبيع بأزيد من السعر الرسمي.

ووجَّه "أكرم" بضرورة المتابعة المستمرة للمخابز، للتأكد من جودة رغيف الخبز وحصول مواطني الإسماعيلية على نصيبهم من الدعم الذي تقدمه الدولة، بجانب مراقبة ومتابعة الأسواق والمحال التجارية لتقديم منتج آمن للمستهلك وبجودة متميزة وبسعرٍ عادل.